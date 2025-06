Durante visita de Lula, Torre Eiffel é iluminada de verde e amarelo em homenagem ao Brasil

Um dos monumentos mais famosos do mundo, a Torre Eiffel, em Paris, foi iluminada nesta quinta-feira (5/6), por volta das 22h15, no horário local, e às 17h15 no horário de Brasília, com as cores da bandeira do Brasil, durante a visita do presidente Lula à França.

No momento em que a torre foi iluminada de verde e amarelo, estava sendo oferecido um jantar de Estado pelo presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, residência oficial e sede da presidência francesa, ao presidente brasileiro e a diversas autoridades dos dois países. O encontro marcou o encerramento do primeiro dia da visita de Estado de Lula.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Foto: Guillaume Bontemps/Prefeitura de Paris Reprodução Foto: Ricardo Stuckert/PR Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/republica/lula-janja-e-casal-macron-tiram-selfie-com-torre-eiffel-iluminada-de-verde-e-amarelo/

Copyright © 2025, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados. Reprodução Voltar

Próximo

Um registro da homenagem foi publicado nas redes sociais pelo próprio Macron, ao lado de sua esposa, Brigitte Macron, de Lula e da primeira-dama brasileira, Janja da Silva, com a torre iluminada ao fundo. Na legenda da postagem, os emojis das bandeiras do Brasil e França.

Em nota, o Palácio do Planalto afirmou se tratar de “uma homenagem especial ao Brasil no principal cartão postal do país europeu”. “Esta noite a Torre Eiffel veste as cores do Brasil”, disse Lula nas redes sociais.