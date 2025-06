Dying Light: The Beast apresenta 30 minutos inéditos de gameplay

Dying Light: The Beast finalmente revelou sua data oficial de lançamento para o dia 22 de agosto de 2025. O novo jogo da franquia chegará para PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X. Lembrete importando: quem comprar a edição Ultimate (ou já ser um proprietário) de Dying Light 2 Stay Human vai receber Dying Light: The Beast de graça.

Para quem está empolgado com Dying Light: The Beast, o canal da IGN no YouTube compartilhou com exclusividade um extenso vídeo de gameplay, apresentando muitas cenas de combate e mecânicas que fazem parte do game. O jogo promete ser bastante brutal e assustador, principalmente à noite.

Durante o gameplay é revelado a missão do início do jogo, onde o jogador deve ir para uma fábrica abandonada, usada pelo Barão para experimentar nas Chimeras, que são mutações zumbis aterrorizantes. Como as Chimeras são essenciais para o progresso de Kyle, ele decide investigar com a ajuda de Olivia, uma personagem que conheceu enquanto escapava do laboratório do Barão.

Dying Light é conhecido por sua experiência noturna eletrizante — e The Beast eleva isso a outro nível. Mas a noite não se resume ao visual: ela oferece um gameplay completamente diferente. Agora precisamos adotar uma abordagem furtiva e cuidadosa, sempre atentos aos voláteis. Os voláteis se comunicam entre si. Se apenas um deles nos avistar, a perseguição começa. O sistema climático dinâmico hoje não está a favor de Kyle, mas nos dá uma amostra dos avanços gráficos de Dying Light: The Beast, que tornam o mundo mais realista. É um jogo no qual você pode realmente se imergir. The Beast é um verdadeiro jogo de mundo aberto, cheio de momentos dinâmicos e emergentes.

No jogo, após ser capturado pelo Barão e sofrer anos de experimentos dolorosos, você finalmente escapa. Agora, à beira da humanidade, carregando DNA humano e zumbi, precisa lutar para controlar a fera interior — e o conflito que isso traz.

Dying Light: The Beast mistura mundo aberto com ação e terror de sobrevivência em Castor Woods, um vale deslumbrante e perigoso, agora tomado por zumbis em vez de turistas. Para derrubar seu antigo captor, será preciso formar alianças frágeis e usar todas as opções de combate e movimentação ao seu alcance.

Junte-se a até 4 jogadores em co-op para encarar os perigos de Castor Woods. Cada luta, cada descoberta e cada reviravolta da história podem ser enfrentadas em grupo. Progridam juntos, enfrentem inimigos implacáveis, busquem recursos e salvem uns aos outros da beira da morte.

A pré-venda de Dying Light: The Beast já está disponível.