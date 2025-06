“É do cargo”, diz articulador sobre exonerações feitas por Alysson contra aliados de Samir Bestene

O articulador institucional da Prefeitura de Rio Branco, Jhonatan Santiago, falou com a imprensa na manhã desta quarta-feira (4), durante visita à Câmara Municipal, sobre uma possível rusga interna na família Bestene.

A especulação surgiu após a publicação, no Diário Oficial do Estado, na segunda-feira (2), de exonerações que afetavam aliados do vereador Samir Bestene e foram assinadas pelo vice-prefeito Alysson Bestene, enquanto exercia interinamente a chefia do Executivo municipal.

“Esse é o ônus. O cargo tem o ônus e o bônus. Quando se assume a prefeitura, é preciso estar a par dessas situações. Ele já fez várias nomeações e exonerações — isso faz parte do cargo”, explicou Santiago.

A decisão foi revogada após uma conversa entre o prefeito titular da capital, Tião Bocalom, e sua equipe.