É melhor correr na rua ou na esteira? Veja o que diz um fisioterapeuta

A esteira ergométrica é um aparelho comum nas academias. É fácil ver alguém nesse equipamento ouvindo uma música em meio à prática de exercício. Ainda assim, há vantagens e desvantagens em correr dessa forma. Nesse sentido, o fisioterapeuta Adriano Xavier compartilha dois benefícios e dois prejuízos do treino de corrida na esteira ergométrica.

Dois benefícios do treino de esteira ergométrica

Acessibilidade

“A esteira oferece uma maneira conveniente de se exercitar e ambientes fechados, o que significa que você pode treinar independentemente das condições climáticas ou da disponibilidade de espaço ao ar livre”, disse Adriano.

Controle

O praticante pode dosar os fatores de velocidade, inclinação e duração do exercício.

