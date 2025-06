É menina! Suposto affair de Neymar revela sexo do bebê e pede ajuda para escolher nome

Nayara Macedo, mais conhecida como Any Awuada, voltou aos holofotes da internet neste domingo (22/6) ao revelar o sexo do bebê que está esperando. A acompanhante de luxo, que afirma ter vivido um affair com Neymar Jr., publicou um vídeo em seu perfil no Instagram em que descobre que será mãe de uma menina.

No vídeo, Any aparece com a filha mais velha no colo enquanto corta um bolo recheado. Ao retirar a fatia, o recheio cor-de-rosa entrega a notícia: vem outra menina por aí. “Toda honra e toda glória é sua, Senhor”, escreveu ela na legenda da publicação.

Maria Aurora ou Maria Vitória?

Após a revelação, Any compartilhou uma série de stories pedindo aos seguidores que a ajudassem na escolha do nome da bebê. As opções? Maria Aurora ou Maria Vitória.

E o pai?

A gravidez de Any chamou atenção da mídia após rumores de que Neymar Jr. poderia ser o pai da criança. A própria influenciadora se manifestou nas redes pedindo o fim das especulações.

“Gente, olha só, estão vazando um monte de coisas sobre o pai do neném que eu estou grávida. Eu queria pedir que isso parasse”, disse ela. E completou: “Até a gente ter o exame de DNA na mão, não é legal, sabe? Ficar especulando essas notícias prejudicam não só a minha saúde psicológica, como também a minha gestação, entende?”

✍️ Matéria adaptada por ContilNet, com informações do site Contigo!