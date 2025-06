É menino! Pablo Cipriani e Sara Moura revelam chegada do priomogênito em chá cheio de estilo

CAMPANHA DE SAÚDE

Tem início no dia 9 e vai até o dia 14 de junho uma ação denominada Campanhas de Cirurgias Urológicas. Os atendimentos são de cálculos renais, fimoses, câncer de rins e de próstata, incontinência urinária feminina e masculina, hiperplasia prostática, infecções e transmissão sexual e infecção de urina. A boa notícia é que nessa campanha as cirurgias de cálculos renais são a laser, o que confere ao paciente recuperação rápida e mínimo de riscos. A campanha é parte de uma ação realizada pelo médico cirurgião urológico, doutor Roy Hidalgo, e os procedimentos, assim como as consultas, acontecerão na clínica Divino Niño em Cobija. Vale a pena ressaltar que os valores, com a alta do real, deixam os preços de consultas, procedimentos e medição para tratamento muito mais acessíveis.

REVELAÇÃO

Pablo Cipriani e Sara Moura receberam amigos e familiares para o chá revelação do primogênito do casal. O evento que reuniu bom gosto e sofisticação aconteceu no salão de festas do Condomínio Swiss Park e, mantendo a tradição de uma linhagem de 2 homens na família da empresária Mídian Brito, revelou a chegada de mais um príncipe para encher a casa de alegrias, bolas e chuteiras.

FÉRIAS

Casal de médicos Adariana e André Modesti aproveitam as férias entre um plantão e outro para renovarem as baterias, o amor e a parceria entre eles. O destino escolhido foram as praias de Natal, um dos roteiros mais belos do nordeste brasileiro.

NOVO CASAL

Depois de uma bela viagem pelo cenário boliviano, com destaque para o Salar de Uyuni, o médico Jhonnathan Mansour e sua escolhida, a bela interna de medicina Fernanda Maloy, postam fotos em cenários paradisíacos no feed e se rendem a um novo amor. Felicidades ao casal.

CHIQUINHO SORVETES

Inaugurou no último dia 6/06 em Brasileia a unidade dos sorvetes Chiquinho, sob a administração do casal Israel e Fernanda Hassem como franqueados. A inauguração contou com a presença ilustre de empresários e do prefeito da cidade, Carlinhos Pelado, e trouxe um variado cardápio com aproximadamente 100 opções de sabores.