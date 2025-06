“É o momento de mostrar a união da classe política do Acre”, diz Gladson em caravana da BR-364

O governador Gladson Camelí participou da concentração da caravana pela BR-364 nesta quinta-feira (5), no Lago do Amor. A iniciativa é da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

A viagem percorre toda a extensão da rodovia, com o objetivo de vistoriar as condições da estrada, considerada a mais importante do estado do Acre. Deputados estaduais e federais também estão presentes.

“Esse aqui é o momento de mostrar a força da união política que está aqui no estado do Acre, tanto do poder executivo municipal, quanto do estado, dos nossos deputados estaduais, federais, senadores, para que a gente possa pressionar o governo federal. Mas é pressionar de uma forma saudável. É pressionar da forma que exige a política”, pontuou.

“Nós estamos no início do verão, e precisamos realmente iniciar os trabalhos de recuperação da BR-364”, finalizou.

O convite para participar da caravana foi estendido a todos os órgãos interessados em integrar o movimento.

O evento conta com três paradas programadas: a primeira será na Ponte do Caeté, em Sena Madureira; a segunda, no trecho entre Caeté e Manoel Urbano, para averiguar a pavimentação feita com a técnica de macadame; e a última parada será na Ponte do Rio Tarauacá, que está em obras para a ampliação de sua cabeceira.