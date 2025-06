Economista que ajudou a criar LRF prevê falta de recursos no Brasil

Uma das idealizadoras da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) aprovada há 25 anos, a economista Selene Peres Nunes alertou que o Brasil pode enfrentar falta de recursos para despesas básicas em órgãos públicos. Ela abordou o assunto durante seminário realizado no Tribunal de Contas da União (TCU), na terça-feira (3/5), com apoio da organização MaisProgresso.org.

Segundo Selene, sem um ajuste fiscal urgente, faltará dinheiro para o pagamento de contas essenciais, como luz e água, além de gastos nas áreas de Saúde, Educação e outras funções públicas fundamentais. “A dívida explodiu porque estamos perseguindo o déficit, então vai dar errado”, afirmou.

Responsável pelo ajuste fiscal no estado de Goiás, Selene enumerou medidas que, na sua visão, são necessárias para enfrentar a crise fiscal do país. Entre elas, a implementação do teto remuneratório para servidores, o fim dos “puxadinhos” salariais e a revisão das verbas indenizatórias.

A economista apontou a necessidade de rever as emendas parlamentares, que, segundo ela, não estão alinhadas com o orçamento e a gestão pública. “[As emendas] não cabem dentro da conta, e sua forma de operacionalização não está inserida no desenho das políticas de gestão”, afirmou.

Para Selene, o Brasil também precisará realizar uma nova reforma da Previdência e redirecionar investimentos da Educação para a Saúde, em razão do envelhecimento da população. Outra sugestão da economista é flexibilizar as regras do salário mínimo como forma de equilibrar as contas públicas.