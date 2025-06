Edição de casamento coletivo em Mâncio Lima estão com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para os casais interessados em oficializar a união por meio do Casamento Coletivo em Mâncio Lima, município no interior do Acre. A iniciativa é realizada pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio do Projeto Cidadão.

Serão disponibilizadas 100 vagas para os interessados, que precisam procurar o Cartório da cidade, localizado na Avenida Japiim, 1170, sala 09, centro, entre os dias 23 de junho a 11 de julho, nos horário de 13h30 às 16h.

De acordo com o TJAC, a cerimônia deve ocorrer no dia 20 de julho, às 10h, na Escola Padre Edson de Oliveira Dantas, na Rua Francisca Alvez Ferreira, 224, no bairro José Martins.

Veja a documentação necessária: