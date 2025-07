Edital do Concurso Ufac é publicado com 32 vagas e iniciais de até R$ 4 mil

Prepare-se para o concurso da Universidade Federal do Acre (UFAC)! Um novo edital foi publicado, oferecendo 32 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior.

A banca organizadora do Concurso UFAC é o Instituto ACCESS.

Cargos e lotação

No Concurso UFAC, os cargos de nível médio e técnico são: Técnico de Laboratório (em diversas áreas como Anatomia Humana, Entomologia, Química) e Técnico em Tecnologia da Informação. Já os cargos de nível superior incluem Analista de Tecnologia da Informação, Bibliotecário, Engenheiro Civil, Estatístico, Pedagogo e Técnico em Assuntos Educacionais, com lotação nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Remuneração e benefícios

A remuneração inicial varia de R$ 3.029,90 a R$ 4.761,96, a depender do cargo escolhido. Além do vencimento básico, os aprovados contarão com auxílio-alimentação de R$ 1.000,00 e podem receber incentivo à qualificação, que varia entre 25% e 75%, dependendo do título apresentado acima do exigido para o cargo (graduação, especialização, mestrado ou doutorado).

Percentual de incentivo à qualificação:

Curso de graduação completo : 25%

: 25% Especialização , com carga horária igual ou superior a 360h: 30%

, com carga horária igual ou superior a 360h: 30% Mestrado : 52%

: 52% Doutorado: 75%

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via Internet, no site da banca organizadora, o Instituto ACCESS, através do link www.access.org.br, a partir das 14h do dia 7 de julho de 2025 até às 23h59 do dia 7 de agosto de 2025, observado o horário local do Estado do Acre.

A taxa de inscrição para os cargos de nível médio e técnico é de R$ 90,00, e para cargos de nível superior é de R$ 150,00.

É possível solicitar a isenção da taxa de inscrição no período de 7 a 8 de julho de 2025. A isenção será concedida aos inscritos no CadÚnico, e ao doador de medula óssea, conforme especificado no edital.

Situação atual e histórico do concurso

Edital publicado : 27 de junho de 2025

: 27 de junho de 2025 Banca definida : 17 de abril de 2025

: 17 de abril de 2025 Reabertura do prazo para contratação da banca : 10 de fevereiro de 2025

: 10 de fevereiro de 2025 Estudo técnico preliminar : 23 de janeiro de 2025

: 23 de janeiro de 2025 Termo de referência: 23 de janeiro de 2025

A prova objetiva está marcada para o dia 14 de setembro de 2025.

Fonte: Gran Concursos online

Redigido por ContilNet.

Você pretende se inscrever no Concurso UFAC?