Edson Café lutou contra o vício em drogas após perder movimentos

Morreu em São Paulo o músico Edson Aparecido da Silva, conhecido como Edson Café, aos 75 anos. Ex-integrante do Raça Negra, o músico teria sido encontrado desacordado na rua e levado ao hospital, mas não resistiu. A notícia foi confirmada nesta quinta-feira (5/6).

Composição do Raça Negra com Edson Café no anos 1990

Ex-integrante do Grupo Raça Negra morreu em São Paulo

Edson Café ficou anos em situação de rua

Morte de Edson Café

O músico Edson Aparecido da Silva, conhecido como Edson Café, foi encontrado em uma rua da zona leste

As primeiras informações dão conta de que ele foi encontrado desacordado na rua e levado ao hospital, mas não resistiu.

Ele era dependente químico e ficou em situação de rua por mais de 10 anos no Rio de Janeiro.

No passado, o músico, que tocava violão no auge do Raça Negra, perdeu movimento dos braços após um derrame. Após esse problema de saúde, teria passado a usar drogas.

Vício em drogas

Edson Café era um dos integrantes do Raça Negra. Quando tinha 39 anos, Edson sofreu um derrame que os deixou com sequelas. O músico foi obrigado a parar de tocar violão após o acidente e também teve depressão. Ele deixou o Raça Negra logo depois.

Depois do acidente, Edson se envolveu com drogas e, entre idas e vindas de clínicas de reabilitação, o artista chegou a ir para o Rio de Janeiro morar com os filhos. Após brigas, no entanto, ele voltou às ruas e ao vício em drogas.