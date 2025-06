Eduardo Bolsonaro comemora ataque de Lula e mira polarização em 2026

Licenciado nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comemorou a ataque verbal do presidente Lula, que o chamou de “terrorista” e “lambe-botas de Trump” durante discurso nesta terça-feira (3/6).

Para Eduardo Bolsonaro, que almeja se candidatar à Presidência, a ofensiva do petista inaugura uma prévia em relação às trocas de farpas que permearão as eleições do ano que vem.

O deputado do PL quer ser alvo das críticas de Lula para reforçar a polarização, protagonizada entre PT e a família Bolsonaro, que se mantém desde o pleito de 2018.

Dessa forma, sob os holofotes, Eduardo tenta ocupar o espaço de principal candidato da direita em meio à concorrência com Ratinho Júnior (PSD) e Ronaldo Caiado (União Brasil).

Jair Bolsonaro está inelegível e ainda não bateu o martelo sobre o apoio, mas, no momento, Eduardo é o mais cotado para representar o ex-presidente, superando a ex-primeira-dama Michelle e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Em entrevista à coluna, o próprio Eduardo Bolsonaro defendeu que Tarcísio de Freitas dispute a reeleição estadual em 2026.

“Vi numa matéria o Tarcísio falando que pretende se candidatar à reeleição de governador. Acho que seria um caminho natural para o Tarcisio”, disse Eduardo em dezembro de 2024.

Michelle demonstra apoio à candidatura de Eduardo Bolsonaro

Nesta segunda-feira (2/6), Michelle Bolsonaro acenou positivamente à candidatura de Eduardo à Presidência, compartilhando uma reportagem sobre o assunto:

“Terá todo o apoio da minha família. Make Brazil Great Again”, escreveu a ex-primeira-dama.