Eduardo e Flávia Toledo reúnem amigos em arraiá animadíssimo

O que começou intimista e para a criançada, há 9 anos, tomou grandes proporções com o passar do tempo e se tornou uma tradição na capital federal. A coluna Claudia Meireles se refere ao Arraiá dos Toledos que, na noite desse sábado (14/6), reuniu mais de 500 pessoas em mais uma edição do evento, realizado pelo casal Eduardo e Flávia Toledo na residência em que mora, no Lago Sul.

Na avaliação do anfitrião, o Arraiá dos Toledos tem “esse charme” e um clima gostoso por integrar três pilares: boa música, comidas típicas e amigos. Segundo Flávia, a festa junina é feita com o “coração”. “Tudo elaborado com amor. Você vê, é a reunião dos amigos dos meus filhos e dos meus enteados, além das nossas amizades. Muito bom e bastante alegre”, define a advogada.

Eduardo destaca que o arraiá é “cada vez mais da família Toledo” que vê como uma oportunidade de reunir todas as amizades de uma única vez.

“Daqui dois anos, talvez, os meus filhos convidem mais amigos do que eu. O Francisco e o Lucas trouxeram muitas pessoas. Daqui a pouco, eu vou ser a minoria mais feliz do mundo por conseguir reunir a minha família com os amigos dos meus filhos”, salienta o advogado à coluna.

Lucas, Flávia e Eduardo Toledo

Flávia e Gabriella Toledo com o Correio Elegante, da Glow Produções, que animou a festa

De acordo com Flávia Toledo, o evento começou “pequenininho” e “artesanal”. “Os meninos [meus filhos] tinham 7 e 5 anos. A festa era às 17h. Tinha pônei, pescaria… Era algo para as crianças e elas adoravam. Para os coleguinhas da escola deles, os amiguinhos mais próximos. Nós pendurávamos as bandeirinhas e cortávamos os balões”, rememora.

A advogada detalha que a festa foi “crescendo, crescendo, crescendo”. Por conta da pandemia, o Arraiá dos Toledos enfrentou um hiato. Após esse período de pausa, o evento junino retornou, transformou-se no sucesso atual e toda a família continua participando.

“Este ano, especialmente, estão por aqui os nossos amigos e os filhos dos nossos amigos. Há também as amizades dos nossos filhos. É uma festa muito alegre, com mais de 500 pessoas. Vê todo mundo aqui me deixa bastante feliz”, compartilha a anfitriã.

Flávia e Eduardo Toledo

Eduardo citou sobre um dos grandes atrativos do arraiá ser a “música boa”. Ele e Francisco Toledo subiram ao palco durante o show da banda Magoo. O público aplaudiu a “palhinha” dada pelo animado duo pai e filho. O evento contou com um line-up diverso, com show da dupla sertaneja Enzo e Rafael.

Eduardo e Francisco fizeram uma participação especial no animado show

Diretamente de São Paulo, o DJ Guga Guizelini comandou as picapes e fez a pista de dança ferver. Uma tradição do Arraiá dos Toledos é a apresentação de uma quadrilha profissional. Novamente, quem embalou o público foi a Si Bobiá a Gente Pimba, de Samambaia (DF). O grupo já conquistou diversos prêmios locais e nacionais.

Na galeria abaixo, veja momentos da apresentação da quadrilha Si Bobiá a Gente Pimba:

Apresentação da quadrilha

O puxador Lucas Martins

Integrantes da quadrilha

Momento da apresentação

Os convidados assistiram ao espetáculo

Rodopiou

Detalhes da apresentação

Saudação ao público

Apresentação animada

Quadrilha Si Bobiá a Gente Pimba

Convidados assistiram tudo atentamente

A quadrilha se apresentou no Arraiá dos Toledos

Hora despedida

Decoração

A decoração do evento tende a ser um espetáculo à parte. Neste ano, o túnel do Arraiá dos Toledos ganhou a roupagem de chapéus de palha e, claro, tornou-se um dos cantinhos para o cenário das fotografias. Bandeirinhas e balões deram o toque junino, além das barracas típicas.

Entre tantos ambientes instagramáveis, a cabine fotográfica virou um point badalado. Os cliques eram impressos na hora. Todo mundo fez questão de fazer um registro para guardar de recordação.

Túnel de chapéus de palha

Ambiente temático

Decoração temática

Hora de tirar foto

Serviço de fotos impressas na hora

Espaço do evento

Espaço da festa

Quitutes

Se as festas juninas atraem o público pelas delícias típicas, o Arraiá dos Toledos desenvolve um menu impecável e saboroso. Alguns pratos — como arroz carreteiro, churrasco, canjica, bolos, salgados e doces — trazem a assinatura da equipe de colaboradores da residência de Eduardo e Flávia.

Outras comidas, a exemplo de cachorro-quente, churros, hambúrgueres, batata-frita e crepes, estiveram disponíveis em food trucks.

Arroz carreteiro

Barraca de doces

Bar

Leitoa assada

Delícias do buffet

Arroz saboroso e aprovado pelos convidados

Confira o vídeo com highlights do evento junino:

Veja como foi o animado Arraiá dos Toledos pelos cliques do fotógrafo Gustavo Lucena:

Presidente da Caesb, Luís Antonio Reis; ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Sérgio Banhos; e José Luiz Araújo

Procuradora-geral do DF, Ludmila Galvão; subprocuradora-geral do DF Isabel Banhos

Aline Leal; e desembargador eleitoral e o subprocurador-geral do Distrito Federal Renato Guanabara Leal

Artur Dumas e Luiz Eduardo Estevão Lira

Eduarda Bettiol e Marita Estevão Lira

Carolina Farah, Giovana Estevão, Maria Sophia Queiroz e Isabela Leal

Pedro Perdiz e Caio Carvalho Barros

Cléo Baldy e João Pedro Carvalho

Iane Perdiz; Pedro Perdiz; Júlia Castanheira; e o ex-presidente do STJD José Perdiz

Claudia Meireles, Juliana Sabino e Cheila Wobido

Fábio Augusto Andrade, Carla Amorim e Felipe Amorim

Melissa Gontijo e Carlos Gurgulino

Cristiane Pimenta da Veiga, Fafá Palhares Silva, Carlos Magno Silva, Eduardo Toledo, Flávia Toledo e Mônica Blatt Caruso

Janine Brito, Suely Nakao, Gláucia Benevides, Margarida Kalil, Isabella Carpaneda e Roberta Kolling

Hamilton Guerra, Mônica Pinto Guerra, Denise Zuba e Paulo Zuba

Kátia Pantazis, Vandira Peixoto, Carol Sleiman e Ana Loureiro

Milena Muniz, Soraia Debs e Ana Cristina Gurgulino

Carol Janot e Fabio Janot

Caterina Gepp e Isadora Bettiol

Mateus Battella, Gabriella Toledo e Luis Gustavo Battella

Manuella, Cristiane e Vitória Pimenta da Veiga

Luiza Carvalho, Luísa Bokos, Panayotis Bokos, Pedro Augusto Coelho e Pedro Nóbrega

Frederico Perlott, Gabriela Leal, Isabel Leal e Maria Beatriz Farah

Claudia Meireles, Tati Mauriz, Cristiane Pimenta da Veiga, Clarice Lagares e Juliana Sabino

Carla Lobo e Margarida Kalil

Dani Kniggendorf, Flávia Toledo e Cecília Nogueira

Juliana Sabino, Taciana Crema e Nathália Pimenta da Veiga

Wellington Marques e Tiago Correia

Renato Hoff e Cristiane Hoff

Amigas aproveitam o “espelho mágico” de fotos

Claudia Meireles, Cristiane Pimenta da Veiga e Isabela Valença

Espantalho da Glow Produções

Tati Mauriz e Marcelo Lourenço

Tati Vartuli

Silvinha Canto e Murillo Corrêa Barbosa

Viviane Gomide Cirilo e Laura Braga

Jaime Hernandez, Fabiana De Victor, Clara Bittencourt e Lucas Chuery

Tatiana Bertozzo e Ricardo França

Milena Muniz, Espantalho e Marília Nogueira

Patrícia Carvalho e Ana Loureiro

Ricardo e Carol Ogata; Aline e Nestor Sabatovicz; Virginia e Anastase Bokos

Luiza Martins, Maria Eduarda Passos e Maria Eduarda De Luca

Beth Mattos, Cynthia Correa e Chris Delgado

Leonardo Mencarini e Maria Araújo

Tatiane Lopez e Soraia Debs

Claudia Meireles e Chris Delgado

Carol Janot e Gabi Bastos com coelhinhos

Dani Kniggendorf e Sérgio Kniggendorf

Eduardo Toledo em discurso e homenagem para a esposa, Flávia Toledo

Beijo dos anfitriões

Show de Enzo e Rafael

Apresentação de músicas sertanejas

Sleiman Butros e Renato Hoff

Thuany Campbell e Bruno Bambirra

Marcos Muniz e Milena Muniz

Claudia Meireles e Renata La Porta

Luísa Palhares, Manuella e Vitória Pimenta da Veiga

Alexandre Caputo e Valéria Alencar

Ana Luiza Magalhães, Ana Frazão e Philippe Vieira de Mello

Bruno Borges e Christine Recch

Ricardo De Queiroz e Sabrina Estrella

Espantalho sobe ao palco durante o show da banda Magoo

Eduardo e Francisco Toledo participam do show da banda Magoo

Plateia curte Eduardo e Francisco Toledo no show da banda Magoo

Cheila Wobido e Adriana Costa

Giulianna Soares, Alexia Satyro e Ana Letícia Matos

João Pedro e Flávia Siqueira Campo

Paulo Nassar e Laila Suliman

Felipe Dias e Vanessa Frederico

Débora Gomes e Luana Gouveia

Quadrilha Si Bobiá a Gente Pimba

O puxador da quadrilha Lucas Martins

A edição do Arraiá dos Toledos foi um sucesso

Serviço

Dupla sertaneja: Enzo e Rafel

Banda: Magoo

DJ: Guga Guizelini, Make U Sweat, de São Paulo

Quadrilha: Si Bobiá a Gente Pimba

Perfomers: Glow Produções

Cabine fotográfica: Espelho Mágico

Comidas típicas: food trucks e handmade

