Eduardo Leite comemora Festival Fronteiras como símbolo de recomeço no RS

Em meio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite destacou a importância de receber eventos culturais no estado. Durante a abertura do Festival Fronteiras, encontro de pensadores realizado em Porto Alegre, o Governador conversou com a repórter Jussara Ávila, do portal LeoDias, e celebrou a retomada dessas iniciativas como um sinal de esperança para a capital gaúcha e para toda a região.

O festival, que ocorreu de forma descentralizada em diversos prédios do centro da capital, também promoveu diálogos e palestras em praças públicas. Leite destacou que essa dinâmica proporcionou uma interação mais intensa, com debates e diálogos que instigam reflexões profundas e enriquecedoras. Para ele, é muito gratificante receber a população gaúcha para o evento.

Eduardo Leite no Festival Fronteiras
Lázaro Ramos no Festival Fronteiras
Eduardo Leite oficializa filiação ao PSD e é o novo presidente da sigla no RS

Leite também não nega que o estado ainda tem muitos desafios a superar. No entanto, ele destaca os eventos culturais como um símbolo de recomeço e, também, como uma oportunidade de mostrar que o estado está se reerguendo: “Tudo isso tem muita oportunidade para mostrar que, apesar de termos desafios, somos o estado que está se refazendo, está se reconstruindo, estamos retomando a força”.

“Temos um plano de reconstrução, cursos com planos grandes e com recursos sendo empregados. Estamos prontos para receber todos os visitantes. Então, assim, é uma cor especial para nós mesmos, os gaúchos, percebermos essa evolução, e para todos os brasileiros que vierem nos visitar”, disse o governador, que também aproveitou para palestrar e estimular reflexões importantes para a população.

“Estou subindo agora para poder participar de um painel de diálogos sobre polarização, e tem sido, como disse, uma oportunidade para reflexões”, afirmou. “Aliás, as pessoas estão muito presas às suas posições, sem fazer reflexão. Então, é bom parar para pensar, refletir e entender a posição do outro. O festival está proporcionando essas reflexões, que eu acho que são bem importantes”, o político concluiu.