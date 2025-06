Eduardo Ribeiro comemora lançamento das Olimpíadas Escolares de Educação Financeira

O deputado Eduardo Ribeiro celebrou a iniciativa da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), que lançou – com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) – as Olimpíadas Escolares de Educação Financeira, voltada aos estudantes da rede pública de ensino do estado, nesta sexta-feira (20).

A comemoração torna-se ainda mais especial porque as olimpíadas têm uma relação direta com a Lei nº 4.129, de 17 de julho de 2023, de autoria de Ribeiro, que instituiu o Programa de Educação Financeira nas escolas do Acre.

Durante o lançamento desta primeira edição, o presidente da Acisa, empresário Marcello Moura, fez uma deferência especial ao parlamentar, que participou da solenidade como convidado especial. Na ocasião, Eduardo Ribeiro foi homenageado pela Acisa e pela CDL, a grande idealizadora das Olimpíadas Escolares de Educação Financeira.

“Quando você vê a possibilidade de um aluno de uma escola pública do Estado do Acre poder ganhar R$ 30 mil em aplicação financeira, isso vai mudar a realidade daquele aluno e da família dele. Então, a gente, como legislador, fica muito feliz de ver a legislação tomando forma na prática. De ver que isso está se tornando realidade no nosso estado do Acre”, destacou o parlamentar para uma plateia de empresários, secretários municipais e estaduais, e dirigentes do setor comercial e industrial do Acre.

O deputado afirma que educar-se financeiramente passa por uma mudança de mentalidade e de cultura. “É algo que leva tempo, mas a mudança vem. E no próximo ano, mais pessoas já vão querer participar, sendo que em pouco tempo, as famílias acreanas já começam a verificar que isso é necessário e que vai mudar a realidade da vida delas”.

Eduardo Ribeiro fez um agradecimento especial ao presidente da Acisa e ressaltou ainda que seu mandato estará sempre à disposição para novas legislações que mudem para melhor o futuro do estado do Acre.

No total, serão distribuídos R$ 280 mil em prêmios nas Olimpíadas Escolares de Educação Financeira. Os três primeiros colocados de cada série — do 6º ao 9º ano — receberão R$ 30 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil, respectivamente. Os professores dos alunos vencedores também serão reconhecidos, com prêmios individuais de R$ 10 mil.

Emenda de Ribeiro permite ao governo fomentar programa

Ainda em 31 de outubro de 2023, numa quinta-feira à tarde, a Associação Comercial, as secretarias de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia e de Governo, com o Gabinete do Deputado Eduardo Ribeiro assinavam termo de colaboração, impulsionado pelo governo do Estado do Acre, para a liberação dos recursos financeiros necessários. O aporte para o programa é fruto de emenda parlamentar destinada por Ribeiro na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

“Essa parceria permitirá que as crianças compreendam a importância de refletir sobre o que querem comprar, mas sendo capazes de fazer um planejamento para concretizar seus desejos de compra”, destacou Marcello Moura, na ocasião.

O objetivo da Lei nº 4.129, de 17 de julho de 2023

A legislação tem como meta alcançar milhares de crianças e adolescentes com conceitos básicos de finanças, por meio de atividades didáticas que estimulem o uso consciente e inteligente do dinheiro.

A ideia é que a Escola coopere para que esses estudantes entendam e assimilem a necessidade de se utilizar o dinheiro com prudência e responsabilidade, num tema transversal que não vai interferir na grade curricular normal de ensino.

“O Acre, segundo dados de 2022, tem mais de 270 mil inadimplentes. Então, é possível, é viável – assim como o Proerd, que se demonstrou tão importante para nossas crianças e adolescentes –, trazer estudos relacionados à educação financeira”, explica o parlamentar.

Eduardo Ribeiro diz ainda que a partir de agora, a rede pública estadual de ensino terá mecanismos didáticos, entre eles, conteúdos lúdico-pedagógicos e afins, enfatizando a importância do jovem e da sua família de cuidar das suas finanças.