Educação ainda não tem data definitiva para realizar a convocação de aprovados no concurso

Os primeiros resultados do concurso da Educação estadual foram divulgados recentemente, com a publicação oficial sendo lançada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (16). Com os avanços do processo seletivo, os concorrentes aguardam cada vez mais ansiosos pelo período de convocações do certame, entretanto, ao que tudo indica, o chamamento dos aprovados não deve acontecer de maneira tão breve.

De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria de Educação Cultura e Esporte (SEE), os professores deverão ingressar para o ano letivo de 2026, mas não existem datas definidas de posse até o momento.

“As contratações ocorrem para o ano letivo de 2026, mas não temos as datas de convocação estabelecidas ainda”, destacou a secretaria ao ContilNet.

O concurso público foi o maior já realizado para a Educação no estado do Acre, contando com três mil vagas em diversas áreas diferentes, contando com um total de, aproximadamente, 46 mil inscritos, numa relação de 15,3 concorrentes por vaga.

O certame também foi marcado de maneira negativa por diversas polêmicas, durante sua execução, contanto com um cancelamento em sua primeira aplicação por conta de irregularidades, assim como outras denúncias também ocorreram durante a segunda data do exame.