Educação anuncia data prevista para divulgar resultado final do concurso; veja detalhes

O resultado final do concurso público da Secretaria Estadual de Educação e Cultura (SEE) está previsto para ser divulgado às 15h do próximo dia 28 de julho. A informação foi confirmada pela própria SEE.

Nesta segunda-feira (16), a secretaria publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) uma série de editais referentes ao certame. Os documentos, também disponíveis no site da banca organizadora Instituto Nosso Rumo, tratam do gabarito definitivo das provas objetivas, além dos resultados provisórios das etapas discursiva, de títulos e práticas.

Os candidatos já podem consultar suas notas. Nos casos cabíveis, é possível interpor recursos dentro do prazo previsto nos respectivos editais. O gabarito definitivo, conforme o regulamento, não admite mais recursos.

O concurso foi realizado em no dia 13 de abril e contou com mais de 52 mil inscritos para o preenchimento de 3 mil vagas, sendo 2,5 mil para o cargo de professor e 500 para técnico administrativo. A validade do certame é de dois anos, prorrogável por igual período. Os aprovados serão contratados sob o regime estatutário, que garante estabilidade no serviço público. As informações foram repassadas pela SEE à A GAZETA.

O edital prevê a possibilidade de ampliação do número de vagas durante a vigência do concurso, conforme a necessidade da administração pública.

A reaplicação das provas foi necessária após a constatação de irregularidades em uma das escolas onde o exame foi aplicado. A falta de cadeiras adequadas levou à sugestão de que alguns candidatos realizassem a prova no refeitório, o que gerou tumulto e deslocamento de participantes para outras salas. Também foram registrados relatos de fotografias da prova que teriam sido compartilhadas em redes sociais.