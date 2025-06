Educação publica resultado de processo seletivo; candidatos podem entrar com recurso até domingo

A Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco (SEME) divulgou nesta quarta-feira (11) a lista com resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 05/2025, voltado à contratação temporária de professores e servidores administrativos.

Os candidatos que desejarem contestar o resultado têm entre os dias 12 e 15 de junho para apresentar recurso por meio da plataforma oficial https://rbsimplificado.riobranco.ac.gov.br. O sistema ficará disponível a partir de 00h01 do dia 12 (quinta-feira) até 23h59 do dia 15 (domingo).

Segundo o edital, o recurso deve ser corretamente preenchido. Pedidos com campos em branco, informações faltantes ou dados incorretos serão desconsiderados automaticamente pela Comissão Organizadora. Além disso, recursos enviados por qualquer outro meio que não seja o site oficial serão indeferidos.

A Comissão avaliará os recursos e publicará as decisões no mesmo site, bem como no Diário Oficial do Estado do Acre. Caso haja alterações de notas ou anulações de resultados, estas também serão divulgadas pelos canais oficiais. O resultado preliminar refere-se à análise curricular e à prova de títulos, conforme estabelecido no edital.

CONFIRA LISTA COMPLETA: