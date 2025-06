Edvaldo diz que turma do governo precisa tomar ‘memoriol’ e lider rebate: “Quem precisa é o senhor”

Durante sessão desta terça-feira (10), o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) e o líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Manoel Moraes (PP), entraram num embate sobre a situação da Educação que virou tema de reportagem da Rede Globo, no último domingo (8).

Edvaldo disse durante seu discurso que uma turma do Governo precisa tomar “memoriol” – o que ele classificou como uma espécie de medicação para a memória – para lembrar dos erros já cometidos durante a gestão do governador Gladson Cameli.

“É um crime o que está acontecendo. Tem uma galera que precisa tomar Memoriol, essa medicação que minha mãe me dava quando era pequeno. Falta esse povo lembrar todos os problemas que esse Governo já traz há tanto tempo. Não é de hoje”, afirmou.

O deputado Manoel Moraes saiu em defesa do Governo e do secretário de Educação, Aberson Carvalho, resgatando a história do PT no executivo acreano.

“Quem precisa tomar esse remédio é o senhor. Por acaso, na época que sua turma esteve à frente do Governo do Acre não havia escolas nessas condições? Claro que havia, e inúmeras. Onde estava o senhor que não denunciou isso? Aberson e Pedro Pascoal são os melhores secretários do Governo, hoje, e estão à frente de duas pastas que são complexa e um mundo. Todo mundo tem dificuldades dentro da própria casa e se esforça para corrigir. Assim é o governo”, questionou.