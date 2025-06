Efeito Ancelotti? Guardiola almeja treinar algum país em Copa do Mundo no futuro

O técnico Pep Guardiola voltou a manifestar interesse em trabalhar com seleções nacionais. Em entrevista à agência Reuters, o espanhol afirmou que gostaria de disputar grandes torneios internacionais como técnico, incluindo Copa do Mundo, Eurocopa e Copa América.

“Eu adoraria estar em uma Copa do Mundo, em uma Euro, em uma Copa América […] Sempre pensei sobre isso. Mas depende de muitas coisas. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer, também está tudo bem”, declarou Guardiola.

Aos 54 anos, Guardiola nunca comandou uma seleção, embora tenha atuado 47 vezes pela Espanha como jogador. Sua carreira como treinador foi construída exclusivamente no futebol de clubes, com passagens vitoriosas por Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City.

Durante a entrevista, ele também comentou a saída do italiano Carlo Ancelotti do Real Madrid para assumir a Seleção Brasileira. O espanhol, que frequentemente enfrentou o técnico em duelos decisivos na Liga dos Campeões, brincou sobre o alívio de não reencontrá-lo na próxima temporada europeia.

“Estou muito feliz por ele. Mas estou muito feliz por ele não estar mais em Madri, porque ele me vence o tempo todo. Que eu não tenha mais que lidar com isso”, disse.

Apesar do interesse em dirigir uma seleção, Guardiola reafirmou seu compromisso com o Manchester City. O treinador renovou seu contrato com o clube inglês em novembro de 2024, estendendo o vínculo até o verão europeu de 2027. Na ocasião, explicou que pensou em sair, mas reconsiderou diante dos desafios enfrentados pela equipe.

“Quero ser honesto […] Achei que esta temporada deveria ser a última. Mas, com os problemas que tivemos no último mês, senti que não era o momento certo para sair. Não queria decepcionar o clube”, explicou o técnico.

Desde sua chegada ao Manchester City, em 2016, Guardiola conquistou 18 títulos, incluindo a Tríplice Coroa (Premier League, Champions League e FA Cup) na temporada 2022/23. Ao todo, soma 39 troféus na carreira como treinador, com três títulos de Liga dos Campeões.