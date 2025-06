Eleito torcedor do ano pela Fifa The Best, Pequeno Gui recebe alta após cirurgia

O torcedor do ano eleito pela Fifa The Best, Guilherme Gandra Moura, conhecido como Pequeno Gui, de 10 anos, recebeu alta na última sexta-feira (6/6), após passar por uma dilatação no esôfago. Ele foi diagnosticado com uma doença doença rara, chamada de epidermólise bolhosa.

“Já estamos em casa e o procedimento foi um verdadeiro sucesso! Esta é a 5ª vez que ele faz dilatação no esôfago, e foi a única de todas elas que não sente nenhuma dor, nenhum enjoo, nenhuma náusea”, anunciou a mãe, Tayane Gandra, em uma rede social.

Ela continuou: “O milagre está nos mínimos detalhes e sou grata ao meu Deus de amor por nos conceder mais esse”.