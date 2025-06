Eliminatórias: Holanda vence Finlândia e Inglaterra bate Andorra, Veja

A Holanda estreou com vitória nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A Laranja Mecânica venceu a Finlândia por 2 x 0. Os gols foram marcados por Memphis Depay e Denzel Dumfries.

Leia também

Veja os gols do duelo:

Memphis abriu o placar. O camisa 10 do Corinthians apareceu na área após a defesa da Finlândia se atrapalhar e marcou o primeiro gol holandês aos cinco minutos do primeiro tempo. Aos 22 minutos da primeira etapa, foi a vez de Dumfries ampliar. O lateral recebeu lançamento de Gakpo e chutou para o gol, dando números finais para a partida.

Com o resultado, a Holanda está na 3ª posição do grupo G com duas partidas a menos, por conta da disputa da Nations League. O próximo desafio da equipe será na próxima terça-feira (10/6), contra Malta.

Com gol de Kane, Inglaterra derrota Andorra

A Inglaterra também saiu com a vitória neste sábado. Apesar de jogar mal, o English Team saiu venceu Andorra por 1 x 0 fora de casa com gol do astro Harry Kane.

Assista ao gol de Kane:

A vitória mantém os ingleses na 1ª posição no grupo K, com 9 pontos. A equipe comandada por Thomas Tuchel volta a campo no dia 6 de setembro, em mais um jogo diante de Andorra.