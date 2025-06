Elizabeth Jhin fala sobre a vida após a Globo: descanso, planos e novos horizontes

Após mais de 30 anos de trajetória naGlobo, Elizabeth Jhin se afastou da emissora em 2021, encerrando um ciclo de novelas marcadas por espiritualidade e emoção. Desde então, a autora de “Além do Tempo”, que será reprisada pela primeira vez a partir desta segunda-feira no Globoplay Novelas (antigo Viva), tem aproveitado a pausa para viver de forma mais leve e explorar outras paixões.

“Recebi alguns convites, mas não de emissoras. Não aceitei porque, depois de 32 anos de trabalho na Globo, precisava de um descanso”, conta Elizabeth. Longe da correria das produções diárias, ela tem se dedicado a projetos pessoais. “Leio bastante, viajo com a família ou com amigos, vejo séries e filmes, faço cursos. Voltei a pintar, atividade que me dá muito prazer”, revelou.

Mesmo apaixonada por novelas, Elizabeth diz que não sente falta da rotina intensa de escrever: “É muito dura. Sinto falta do convívio com as pessoas, de ver o trabalho ganhando corpo e ‘decolando’, ver o empenho e talento das pessoas envolvidas”. Ela descreve essa fase como a mais gratificante de uma novela: “São muitos meses de trabalho em equipe, cada pessoa indispensável em sua função”.

Aos 76 anos, Elizabeth descarta voltar a escrever uma novela e tem outros planos para o futuro: “Atualmente tenho planos de escrever um livro”. E, para os fãs que aguardam reprises de suas novelas, ela torce para que outras produções também sejam lembradas: “Sempre é uma alegria ver uma história ganhar vida de novo. É uma chance de revisitar temas que tocaram o público”.

Longe das pressões diárias, a autora continua acompanhando o universo das novelas com carinho: “Sou apaixonada por novelas desde a juventude, adoro uma boa história. Mesmo não tendo muito tempo para seguir fielmente, vejo que temos excelentes autores oferecendo bons momentos de entretenimento”.

Elizabeth Jhin segue firme: dedicada, curiosa e sempre pronta para contar novas histórias — seja em forma de novela, livro ou arte.