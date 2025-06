Elizabeth Savalla é vista de cadeira de rodas e revela motivo: ‘Atropelada por uma vaca’

Na segunda-feira (16), Elizabeth Savalla foi vista usando cadeira de rodas no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Aos 70 anos, a atriz está de volta ao elenco da novela “Êta Mundo Melhor”, que estreia em 30 de junho na Globo.

Elizabeth explicou que a cadeira foi usada para facilitar o deslocamento, já que ela passou por uma cirurgia nos quadris, onde colocou próteses de titânio. Ela contou que sofreu um acidente anos atrás, quando foi atropelada por uma vaca de verdade, e isso causou o problema.

“Está tudo bem, perfeito. O que acontece é o seguinte, nessa novela, sei lá quantos anos atrás, eu fui atropelada por uma vaca, não era uma atriz, era uma vaca de verdade. E eu tive que fazer duas próteses de titânio nos quadris. Se eu passar naquele sensor de metal vai ser uma loucura”, explicou ao portal Estrelando.

Ela ainda falou que andar em aeroporto é diferente de caminhar normalmente, pois é preciso mudar de portão rápido, o que pode ser difícil após a cirurgia. Por isso, achou mais confortável usar a cadeira, aproveitando seu direito.

A atriz também lembrou que fez a cirurgia durante o período da novela “O Sétimo Guardião”, após incentivo do diretor Rogério Gomes, conhecido como Papinha. Ela disse que essa foi a melhor decisão que tomou e brincou que só não pode jogar no Flamengo por causa da idade.

Elizabeth Savala relembra perda da mãe e desabafa: ‘Foi um ano difícil para mim’

Ícone da teledramaturgia brasileira, Elizabeth Savala viveu 50 dos seus 70 anos inserida em trabalhos artísticos que a colocaram no pedestal das atrizes nacionais. Com diversas novelas e personagens de sucesso no currículo, ela conciliou a vida artística com a pessoal durante muitos anos e não pretende se aposentar, mas tem estado longe de novos trabalhos desde o falecimento da mãe. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista relembra perda e desabafa: "Foi um ano difícil para mim", diz.