Elon Musk diz que exagerou em críticas a Donald Trump e apaga publicações

O empresário Elon Musk afirmou nesta quarta-feira (11/6) que algumas de suas declarações recentes sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “foram longe demais”. A fala foi publicada na rede social X, que pertence ao próprio Musk.

Nos últimos dias, os dois vinham trocando farpas, mesmo após anos de parceria. Musk, que apoiou Trump nas eleições de 2024 e chegou a fazer parte do time de conselheiros do governo, deixou o cargo e passou a fazer críticas cada vez mais duras ao presidente.

Algumas dessas críticas foram removidas por Musk. Entre elas, estava uma publicação que ligava Trump ao caso de Jeffrey Epstein, empresário condenado por crimes sexuais e que morreu na prisão em 2019. Musk também apagou uma postagem em que sugeria o impeachment do presidente.

Apesar do tom mais ameno nesta semana, Trump disse que não pretende retomar o contato com o empresário. Em declarações recentes, o presidente afirmou não ter interesse em reatar a relação com seu ex-aliado.

A ruptura marca o fim de uma relação que, até pouco tempo atrás, era de colaboração. Musk foi uma das vozes de apoio a Trump durante a campanha e também atuou no governo com foco em projetos de desburocratização. Desde sua saída, os dois têm protagonizado brigas públicas que envolvem críticas pessoais e políticas.