Elza Soares, Britney e mais: fique por dentro das próximas cinebiografias

Filmes biográficos costumam fazer sucesso nos cinemas, ainda mais quando são sobre a vida e a carreira de cantores. No Brasil e no exterior, várias personalidades tiveram suas histórias retratadas nas telonas – e muitas outras serão homenageadas em breve. A novidade mais recente é que uma das maiores artistas que o país já teve, Elza Soares, será tema de uma produção nacional. A seguir, conheça os famosos que terão sua biografia transformada em longa-metragem!

Britney Spears

Após lançar o livro “A Mulher em Mim”, em 2023, Britney Spears vendeu os direitos da biografia para a Universal Pictures. A história da princesinha do pop virará um filme com direção de Jon M. Chu, o mesmo de “Wicked”.

O projeto está em fase inicial, mas fãs e crítica especializada não param de especular nomes para o papel da cantora. As celebridades mais cotadas para viver Britney são Ariana Grande, Millie Bobby Brown, Sabrina Carpenter, Tate McRae e Sydney Sweeney, mas há também quem aposte em Dove Cameron, Bella Thorne e Elle Fanning.

De olho nas especulações, o cineasta tratou de usar o X para dizer que ainda não escolheu uma estrela para o papel principal. “Nada disso é verdade. Parece emocionante, mas ainda não tivemos nenhuma conversa sobre o elenco deste filme. Estamos muito no começo do desenvolvimento. Desculpe”, postou Jon M. Chu.

O longa ainda não tem previsão para ser lançado, mas o diretor já confirmou que Britney estará muito envolvida na produção.

Michael Jackson

A cinebiografia do rei do pop estava prevista para chegar às telonas em 3 de outubro deste ano. O material produzido, no entanto, abriu a possibilidade de ser aproveitado em dois filmes – e não um. A reviravolta aconteceu após negociações entre a família de Michael Jackson, o estúdio Lionsgate e o produtor Graham King.

Com as mudanças decididas, o projeto terá 22 dias de refilmagens para transformar o que seria metade de um longa e um completo. Segundo o The Hollywood Reporter, as cenas serão filmadas neste mês de junho e correspondem ao primeiro filme, já que o roteiro do segundo não está pronto. O cantor, que morreu em 2009, será interpretado pelo sobrinho dele, Jafaar Jackson.

Os Beatles

A banda de rock britânica formada em 1960 será homenageada não apenas com um, mas com quatro longas. Durante a Sony’s CinemaCon, que aconteceu no final de março, em Las Vegas (EUA), foi confirmado que o projeto está previsto para estrear em 2028.

A história dos Beatles será contada sob a perspectiva de Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison, com um filme para cada um. Na convenção americana, Sam Mendes, diretor da cinebiografia, contou que já tinha desistido de fazer um longa da “banda mais significativa de todos os tempos”. Ele explicou que a história era extensa para caber em um só filme e que uma série não parecia a melhor opção – foi aí que surgiu a ideia dos quatro longas.

Os atores que darão vida aos integrantes do grupo já estão definidos: Paul McCartney será interpretado por Paul Mescal; John Lennon por Harris Dickinson; Ringo Starr por Barry Keoghan; e George Harrison por Joseph Quinn.

“Tinha que haver uma maneira de contar a história épica para uma nova geração… Posso garantir que ainda há muito a explorar e acho que encontramos uma maneira de fazer isso”, revelou Sam Mendes sobre o projeto.

Elza Soares

Muitos cantores brasileiros já tiveram sua vida retratada em cinebiografia. Ney Matogrosso é um dos exemplos mais recentes, com o longa “Homem com H”, que está em cartaz. Erasmo Carlos, Cazuza, Tim Maia, Elis Regina e Mamonas Assassinas também já foram parar nas telonas. Agora, a novidade é o filme de Elza Soares!

Considerada uma das maiores artistas que o país já teve, a cantora e compositora, que morreu em 2022, será interpretada por Taís Araujo. A informação foi revelada, com exclusividade, pela revista americana Variety, em 27 de maio.

A O2 Filmes, fundada pelos diretores Andrea Barata Ribeiro, Fernando Meirelles e Paulo Morelli, será a responsável pela cinebiografia. De acordo com Andrea, a previsão é de que o longa comece a ser produzido no segundo semestre do ano que vem.

À Variety, a diretora falou da potência de Elza Soares: “Foi uma fênix. Da pobreza extrema ao estrelato, e depois ao esquecimento, à morte dos filhos, a casamentos desfeitos, essa mulher negra de talento incomparável sobreviveu e viveu em um mundo que não lhe abria portas facilmente. Sua biografia carregava uma enorme dose de drama e resiliência”.

A cantora, que faleceu aos 91 anos, lançou 35 álbuns ao longo da carreira. Sua vida pessoal também foi marcada por muitas dificuldades, chegando a passar fome e a sofrer abuso na adolescência.