Na noite desta segunda-feira (16/6), o Flamengo estreia no Mundial de Clubes. E o seu primeiro adversário na competição é o Espérance, da Tunísia, maior campeão do campeonato local com 33 títulos, 22 a mais do que o segundo colocado. Os times se enfrentam às 22h (horário de Brasília).

Além das conquistas nacionais, a equipe também tem quatro trofeus da Liga dos Campeões da África, sendo o terceiro maior vencedor da competição. Ainda que o time tenha ganhado o torneio na temporada 2018/19, a classificação para o Mundial de Clubes se deu graças ao ranking da FIFA. Já o Flamengo, classificado para a competição devido ao título da Copa Libertadores de 2021, chega para o jogo com bom início de temporada. Em 2025, a equipe já conquistou o Campeonato Carioca, vencendo o Fluminense, e a Supercopa do Brasil, contra o Botafogo. No Campeonato Brasileiro, a equipe é líder com 24 pontos. Já nas copas, está classificado para as oitavas de final de ambas. Na Libertadores, enfrenta o Internacional e na Copa do Brasil, o Atlético-MG, com quem fez a final de 2024. Em bom momento, além do Espérance, o Flamengo também enfrentará o Chelsea e o LAFC pelo Grupo D do Mundial de Clubes. Confira o calendário do Flamengo na fase de grupos: Flamengo x Espérance – Segunda-feira (16/6) – 22h Flamengo x Chelsea – Sexta-feira (20/6) – 15h LAFC X Flamengo – Terça-feira (24/6) – 22h