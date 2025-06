Em brincadeira com Zé Felipe, José Leonardo fala “papai” pela 1ª vez; veja

Felipe, 27, aproveitou a noite deste sábado (7) para ensinar o pequeno José Leonardo, de apenas 6 meses, a falar papai pela primeira vez.

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o cantor aparece brincando com o menino e, enquanto isso, repete a palavra “papai” para que ele tente imitá-lo. Em certo momento, José Leonardo consegue repetir a palavra, o que deixa Zé Felipe em choque.

comentários do vídeo, vários seguidores comemoraram a “vitória” do menino, e celebraram o momento de fofura entre pai e filho. “Saiu “papai” várias vezes!“, escreveu uma seguidora; “que linda a relação do Zé com os filhos”, disse outra.

Ao anunciarem o término, no dia 27 de maio, Virginia e Zé Felipe disseram que continuarão próximos por conta dos três filhos: Maria Alice, 4, Maria Flor, 2, e José Leonardo, de oito meses.

“Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, declarou o ex-casal em uma publicação conjunta.