em-busca-do-g4,-fluminense-visita-o-internacional:-saiba-onde-assistir

Neste domingo (1°/6), Internacional e Fluminense se enfrentam, no estádio Beira-Rio, em duelo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Anteriormente na competição, o time carioca venceu o rival, Vasco, de virada, enquanto a equipe de Porto Alegre conseguiu apenas o empate com o lanterna Sport. A bola rola a partir das 20h30.

Internacional enfrentou o Bahia na última rodada da fase de grupos da Libertadores

Fluminense assumiu a liderança na última rodada da Sul-Americana

O Inter ficou em primeiro do grupo no continental

As duas equipes chegam para a partida confiantes, após conseguirem a classificação para as oitavas de final dos respectivos torneio continentais que disputam. O Colorado venceu o Bahia, de virada, por 2 x 1, e o conseguiu a primeira colocação do Grupo F, na Libertadores.

Pela Sul-Americana, o Tricolor superou o Once Caldas e tomou a liderança do adversário colombiano, o que garantiu a ida direta para as oitavas de final.

No Brasileirão o cenário é diferente. O time gaúcho ocupa apenas a 14ª colocação, com dois jogos vencidos, enquanto o Fluminense está na briga pela parte de cima da tabela. O clube comandado por Renato Gaúcho está em 5° e a três pontos de entrar no G-4.

Onde assistir

A partida entre Internacional x Fluminense, pela 11ª rodada do Brasileirão, terá transmissão na TV fechada (SporTV) e no pay-per-view (Premiere).