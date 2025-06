O ativista acreano e produtor rural Pedro Valério, natural do Seringal Ceci em Tarauacá, será o convidado do do podcast Em Cena, do ContilNet, nesta segunda-feira (2) , às 16h.

A entrevista será conduzida pelo jornalista Everton Damasceno, nos estúdios do ContilNet, na capital acreana.

Os interessados podem acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal da Tv ContilNet no YouTube, acessando aqui.