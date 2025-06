em-chegada-ao-disney-on-ice,-virginia-posa-para-fotos,-mas-ignora-imprensa

Nesta sexta-feira (6/6) acontece Disney on Nice, em São Paulo. O evento recebe diversos famosos, e, dentre eles, Virginia Fonseca. A influenciadora chegou acompanhada das filhas, Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 2 anos, além do amigo e influenciador, Lucas Guedez.

Na entrada, a empresária, que estava com um look despojado e óculos de grau, ignorou a imprensa, inclusive a repórter Mônica Arpor, do Portal LeoDias. Dentro do evento, Virginia, as filhas e o influencer ficaram na primeira fila do espetáculo.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Virginia Fonseca e Marias (Brazil News e AG News) Virginia Fonseca e Marias (Brazil News e AG News) Voltar

Próximo

No fim de maio, Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento de cinco anos. A relação já vinha se desgastando a mais de um ano. Além das Marias, o ex-casal é pai de José Leonardo, de seis meses.

O Disney on Nice reúne mais de 50 personagens em um espetáculo com patinação, efeitos especiais e músicas marcantes. Além das princesas e personagens clássicos, o público acompanha, nesta edição, cenas de Mary Poppins, Os Incríveis, Simba, Timão e Pumba, além de Aladdin e Toy Story. Confira todas as informações para planejar o passeio com a família.