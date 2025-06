Em exposição, Lula se deita no chão e reproduz movimento de acrobata

O presidente Lula se sentou no chão ao tentar reproduzir um movimento de acrobatas durante visita a uma exposição de arte nesta sexta-feira (6/6), na França.

A performance do petista ocorreu durante visita à exposição “Nosso Barco Tambor Terra”, do brasileiro Ernesto Neto, no icôncio edifício francês do Grand Palais.

Lula visitou a exposição acompanhado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, do presidente da França, Emmanuel Macron, além de ministros e parlamentares.

Veja imagens:

Durante a visita, Lula tirou o blazer do terno e os sapatos para se deitar em uma plataforma e imitar algumas posições de equilibristas e acrobatas.