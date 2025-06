Em julgamento, Cupertino nega ter matado Rafael Miguel e os pais: “Impossível eu ter cometido esse crime”

Mesmo diante de provas, Paulo Cupertino negou ter sido o responsável pela morte do ator Rafael Miguel e de seus pais, João e Miriam. Depois de quase seis anos do crime, a Justiça de São Paulo iniciou o julgamento de Cupertino, acusado de ser o autor dos disparos. Rafael, que tinha 22 anos, namorava Isabela, filha de Cupertino, que não aceitava o relacionamento. O programa Fantástico, exibido neste domingo (1º/06), mostrou os bastidores do julgamento.

Apesar das provas apresentadas, Paulo Cupertino negou no tribunal ser o responsável pelos assassinatos e declarou: “Impossível eu ter cometido esse crime. Eu não tenho que pedir perdão, tá? Porque nunca carrego isso no meu coração. Eu não tenho pesadelo, não sonho, não tenho arrependimento. Porque não vem a imagem de eu matando o Rafael, a senhora Miriam e o senhor João.”

Ainda durante o depoimento, Cupertino afirmou que não conhecia Rafael: “Nunca na minha vida eu tive conhecimento do Rafael, da senhora Miriam e do senhor João, tá? Seria o maior privilégio da minha vida ter conhecido o Rafael. Então, foi vetado. Não por mim, porque eu nunca proibi. Eu nunca soube que a Isabela namorava.”

O acusado também alegou que outra pessoa teria atirado nas vítimas: “Eu não fui covarde por ter matado o senhor João e a dona Miriam, eu fui covarde porque eu poderia ter evitado. Quando eu vi a cena, o vagabundo, o infeliz que tava lá, que cometeu isso… Eu tinha força suficiente. ‘Ah, Paulo, mas você corre’. Eu não saio correndo, saio andando.”

Isabela dessabafa em julgamento de Cupertino

Durante o julgamento, a filha de Paulo Cupertino, Isabela, também prestou depoimento. Abalada, ela desabafou sobre as dores e os traumas que carrega desde o crime que tirou a vida de seu namorado, Rafael Miguel, e dos pais dele, João e Miriam. Emocionada, ela falou sobre as críticas que recebe e sobre o impacto psicológico causado por toda a situação.

“As pessoas não se colocam no meu lugar, porque, de todas as vezes que eu me coloquei aqui à disposição para dar depoimento, de falar abertamente sobre isso, dói. As pessoas ainda têm coragem de dizer, de alguma forma, que eu consigo ser fria em vários momentos, que eu falo com naturalidade”, disse.

Ela completou o desabafo: “As pessoas têm noção de quantas vezes eu tive que repetir a mesma coisa? Tantas vezes eu revisitei as mesmas dores? O tanto de remédio que eu tomo, hoje em dia, para ansiedade, para estresse pós-traumático, para todo tipo de problema que eu desenvolvi por conta da ação de uma pessoa que deveria me proteger.”

Paulo Cupertino foi condenado a 98 anos de prisão por triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.