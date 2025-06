Em nota, DCE da Ufac diz que afastou colaborador após denúncia de assédio à acadêmica

O Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Acre (DCE/UFAC) divulgou uma nota pública nesta sexta-feira (6) em resposta à denúncia de assédio sexual feita por uma estudante da instituição. A denúncia se refere a um episódio ocorrido durante uma palestra promovida pelo próprio DCE no último dia 27 de maio. Segundo a vítima, o autor da importunação seria um colaborador da entidade.

Assim que tomou conhecimento do caso, o DCE informou ter adotado uma medida cautelar de afastamento provisório do acusado, que, segundo a nota, atuava como colaborador voluntário e não possuía cargo eletivo nem vínculo estatutário com a gestão.

Além disso, a entidade revelou que um dos diretores da atual gestão tentou interferir no andamento da denúncia, supostamente buscando desestimular o relato da vítima. O estudante renunciou ao cargo, sem apresentar justificativas formais relacionadas ao caso. O pedido foi protocolado e homologado pelo DCE.

Entre as ações anunciadas pela entidade estudantil estão:

O desligamento definitivo do colaborador denunciado;

Oferta de apoio jurídico e psicológico à vítima;

Publicização das medidas adotadas;

Compromisso público de criação de um Protocolo Institucional de Enfrentamento ao Assédio, em conjunto com a comunidade acadêmica.

Em nota, a gestão do DCE reforçou que não compactua com omissões, acobertamentos ou qualquer forma de assédio, e destacou que todas as medidas foram tomadas com base nos princípios éticos da entidade e no respeito ao devido processo legal.

Veja a nota: