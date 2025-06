Em nota, Sindmed-AC repudia agressão sofrida por médico durante plantão em UPA de Rio Branco

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) divulgou nesta segunda-feira (9) uma nota de repúdio contra um episódio de agressão ocorrido no último domingo (8), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, em Rio Branco.

Segundo o sindicato, o médico plantonista que atuava sozinho no setor de emergência foi surpreendido por um indivíduo que invadiu a sala de atendimento de forma agressiva, exigindo prioridade para um paciente que não havia passado pelos protocolos de triagem. No momento, o profissional prestava atendimento a dois casos de suposta intoxicação por veneno, considerado graves.

A situação exigiu a intervenção da equipe de segurança da unidade para conter o agressor e garantir a integridade do médico e a ordem no local.

O Sindmed classificou o episódio como inaceitável e reforçou que qualquer tentativa de intimidação ou violência contra profissionais da saúde é grave, especialmente em ambientes de urgência, onde o atendimento deve seguir critérios técnicos e clínicos.

A entidade afirmou que o caso foi encaminhado às autoridades e que acompanhará as investigações para que o responsável seja punido. O sindicato também cobrou da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) medidas efetivas para reforçar a segurança nas unidades, além da contratação de mais profissionais.

Veja a nota na íntegra:

Nota de Repúdio

O Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) vem a público manifestar repúdio ao ato de violência sofrido pelo médico plantonista na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, ocorrido no domingo, 08.

O profissional, que atuava sozinho no setor de emergência, prestava atendimento simultâneo a dois casos graves de intoxicação por veneno, quando foi surpreendido pela invasão de uma terceira pessoa que, de forma agressiva, exigiu atendimento imediato a outro paciente sem que este tivesse passado pelos protocolos de triagem.

Diante da atitude hostil, foi necessário acionar a segurança da unidade para garantir a integridade física do médico e a ordem no local.

O Sindmed-AC considera inaceitável qualquer tipo de agressão ou tentativa de intimidação contra profissionais da saúde, especialmente em um ambiente de urgência, onde decisões precisam ser tomadas com base na gravidade clínica dos casos. O episódio já foi encaminhado às autoridades competentes, e o Sindicato acompanhará de perto as investigações, cobrando a devida responsabilização do agressor.

A diretoria da entidade reitera seu compromisso com a defesa da classe médica e exige da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) medidas efetivas e urgentes para garantir a segurança nas unidades de saúde, além da contratação de mais profissionais, assim como uma nota de repúdio por parte da gestão em relação à situação. Médicos estão na linha de frente para salvar vidas e devem exercer sua função com respeito, proteção e respaldo institucional.

A Diretoria do Sindmed-AC