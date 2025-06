Em Paris, Lula critica ONU e chama guerra em Gaza de genocídio

Paris — Em declaração à imprensa ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, nesta quinta-feira (5/6) em Paris, o presidente Lula criticou o que chamou de “enfraquecimento” do Conselho de Segurança da ONU.

Lula disse lamentar que a Organização das Nações Unidas tenha completado 80 anos padecendo de um “grave déficit de legitimidade e eficácia” e que esteja “enfraquecida”. Segundo ele, as guerras em andamento pelo mundo demonstram isso.

“As Nações Unidas completam 80 anos padecendo de grave déficit de legitimidade e eficácia. As guerras da Ucrânia, em Gaza, a situação no Haiti e tantas outras crises esquecidas demonstram que a reforma do Conselho de Segurança da ONU é inadiável”, disse Lula.

O presidente brasileiro ainda defendeu o que chamou de “reforma” do Conselho de Segurança, ao comentar a recente escalada no conflito entre Ucrânia e Rússia e a resistência do presidente russo, Vladimir Putin, em aceitar um acordo de paz.

“Lamentavelmente, a ONU está enfraquecida politicamente. E a ONU tem pouco poder de dar opinião sobre a guerra — não apenas essa (entre Ucrânia e Rússia), mas qualquer outra guerra que aconteça no mundo — e isso é lamentável. É por isso que o Brasil tem brigado há muitos anos pelo fortalecimento da representação do Conselho de Segurança da ONU”, declarou o petista.

Lula defende a Palestina

Além do conflito em território europeu, Lula voltou a cobrar uma posição mundial diante do que chamou de “genocídio” do povo palestino na Faixa de Gaza, durante o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

Lula lembrou da defesa que o presidente da França, Emmanuel Macron, fez do reconhecimento da Palestina como Estado soberano, como “um dever moral”, e cobrou responsabilidade dos governantes pelas mortes em Gaza.