em-prints,-dimitri-payet-chama-ex-amante-de-“esposa-brasileira”;-veja

A polêmica envolvendo a relação conturbada entre a advogada Larissa Ferrari e o jogador de futebol Dimitri Payet, que está de saída do Vasco, segue rendendo assunto. Em conversas privadas, o atleta europeu chamou a ex-amante de “esposa brasileira”. Larissa acusa o meio-campista de agressão física e psicológica e expôs práticas sadomasoquistas do francês.

Em prints de conversas referentes ao dia 28 de novembro de 2024, obtidos pela coluna Fábia Oliveira com exclusividade, Larissa Ferrari questiona o jogador francês sobre a possibilidade de voltar a vê-lo quando ele deixar o Brasil “Para isso você teria que vir para a França?”, pergunta o atleta.

Diante da resposta afirmativa da advogada, ele responde que o encontro, então, não seria um problema. “Se você vier à França, é claro que poderemos nos ver, meu amor, com muito prazer”. Em seguida, ele complementa: “Você é meu bebê, você é minha esposa brasileira, nunca se esqueça disso”, escreve Payet.

Dimitri Payet, que é casado há 18 anos com Ludivine Payet, viveu uma relação extraconjugal com a advogada Larissa Ferrari por cerca de sete meses. A relação acabou em meio a polêmicas, já que a brasileira acusa o jogador de agressão física e psicológica. Em depoimento à polícia, o jogador de futebol negou ter batido na ex-amante.

Larissa Ferrari e Dimitri Payet

Dimitri Payet e Larissa Ferrari

Agressão sofrida por Larissa Ferrai

Ex-amante de Payet, do Vasco,

Prints divulgados por Larissa Ferrari mostram os desejos de Dimitri Payet

De acordo com a defesa de Larissa, as práticas sexuais entre Larissa e Dimitri, a partir de janeiro de 2025, não podem ser consideradas como consensuais. Nos autos, a advogada incluiu fotos com hematomas que, segundo ele, seriam fruto das agressões do jogador.

“As conversas no whatsapp, o estado psicológica de Larissa, as marcas pelo corpo, a violência psicológica, a violência sexual, a violência física demonstram que a dinâmica da relação extrapolou os limites de tais práticas sadomasoquistas, as punições, castigos, as manipulações não inferiam prazer sexual e bem estar à Larissa, mas sofrimento e agravamento do seu quadro de ansiedade e depressão”.

Fugindo?

No começo do mês, a ex-amante denunciou, pelo Instagram, que Dimitri Payet, está tentando fugir do processo movido por ela. O atleta não deve mais jogar pelo clube carioca, já que seu contrato se encerra no final de julho.

“Não vou desistir, sei de toda verdade e tudo o que aconteceu. De tudo o que me causou e causa ainda. Vai simplesmente fugir? Que o Dimitri era um frouxo eu já tinha percebido. Mas agora, fugir para França, no meio de um processo? E agora simplesmente não vai voltar mais porque vai rescindir o contrato com o Vasco?”, detonou ela.