Em recuperação de lesão, Gabriel Jesus treina no CT do Palmeiras

Gabriel Jesus publicou fotos, nessa segunda-feira (2/6), em treinamento no CT do Palmeiras. O atacante do Arsenal se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, em janeiro deste ano.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Gabriel Jesus trata uma lesão no LCA

Justin Setterfield/Getty Images 2 de 4

Gabriel Jesus tem contrato com o Arsenal até 2027

Catherine Ivill/Getty Images 3 de 4

Jogador foi revelado pelo Palmeiras

Rob Newell – CameraSport via Getty Images 4 de 4

Fran Santiago/Getty Images

Leia também

Recentemente, Gabriel Jesus teve o nome ligado ao Palmeiras em especulações sobre um possível retorno. Presidente do Palmeiras, Leila Pereira admitiu que chegou a ligar para o clube inglês, para saber a situação do jogador, mas os Gunners não quiseram abrir negociações.

Na temporada 2024/25, Gabriel Jesus fez 26 partidas, marcou sete gols e serviu os companheiros com duas assistências.