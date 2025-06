Em resposta a seguidor, Rogéria Rocha fala sobre vídeos mostrando transformação

A influenciadora Rogéria Rocha usou as redes sociais para responder, com serenidade, a pergunta de um seguidor sobre a frequência com que publica vídeos e fotos mostrando o antes e depois de sua transformação espiritual.

No vídeo, em que compartilha novamente imagens marcantes de sua trajetória, um internauta questionou: “Por que você sempre volta no seu passado com essas fotos e vídeos?”.

Rogéria não hesitou em explicar o propósito: “Porque tem várias mulheres se inspirando pelo meu testemunho. Quando eu mostro de onde Deus me tirou, eu estou mostrando que elas também conseguem. Você não tem ideia o tanto de mensagem que eu recebo com esses vídeos!”, afirmou.

A influenciadora completou a resposta com um tom respeitoso: “Se ele não serve pra você, é só passar! Deus te abençoe.”