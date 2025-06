Em Santa Rosa, nível do rio Purus apresenta vazante considerável e preocupa moradores

Com o início do verão amazônico, a população de Santa Rosa do Purus volta a se preocupar. Nessa época do ano, o rio purus já vem apresentando um baixo nível e futuramente pode comprometer as viagens de embarcações.

No ano passado, em decorrência da seca extrema, a população Santarosense enfrentou muitas dificuldades, inclusive, com a falta de alguns produtos no comércio local. “Algumas embarcações demoraram até 26 dias para chegar no porto de Santa Rosa, pois encalhava em pontos do rio Purus. Realmente foi muito difícil. Esperamos que não tenhamos uma seca intensa neste ano”, comentou o vereador Wélio Guedes.

No cenário atual, mesmo diante da vazante do rio, as balsas conseguem navegar. A preocupação está relacionada aos meses seguintes.

Localizada no interior do Acre, Santa Rosa é uma cidade isolada. Para chegar até lá, existem somente duas opções: Através de barcos ou aeronaves. Não existe acesso via terrestre ao referido município.