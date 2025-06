Em tratamento nos EUA, Preta Gil publica fotos e agradece apoio

A cantora Preta Gil compartilhou com os fãs uma atualização sobre seu tratamento alternativo contra o câncer. Atualmente, ela está em Washington, nos Estados Unidos, onde iniciou um novo protocolo oncológico na capital norte-americana.

Por meio de seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira (16/6), Preta fez declarações públicas de carinho aos familiares que a acompanham nessa etapa do tratamento.

Agradeceu apoio da irmã e da amiga

“Minha irmã amada, essa cuida mesmo, obrigada por estar comigo”, escreveu a cantora ao publicar uma foto ao lado da irmã, Maria Gil. A artista também homenageou a amiga Ju de Paulla, que está ao seu lado nesse momento.

“Minha best, amo ter você do meu lado”, publicou Preta junto a uma imagem com a amiga.

Para facilitar a rotina durante o tratamento, a cantora alugou uma casa em Washington, próxima ao local onde realiza o protocolo médico.

Falou sobre o tratamento no exterior

Em fevereiro deste ano, Preta Gil já havia comentado sobre a decisão de buscar tratamento nos Estados Unidos.

“Em abril, parto para Nova York para fazer um tratamento com medicamentos novos, que estão em fase final de estudo”, contou em entrevista ao Fantástico, com Maju Coutinho. Na ocasião, ela também refletiu sobre sua trajetória: “Tenho mil privilégios, sei que tenho, isso faz toda a diferença. Então, não reclamo, não tenho como reclamar: ‘Ah, mas você não sofre?’. Sofro, sofro muito”, disse.

Entenda o quadro de saúde de Preta Gil