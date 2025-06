Em vídeo, mulher de MC Poze acusa polícia: “Cadê o ouro que sumiu?”

Viviane Noronha, influenciadora digital e esposa do funkeiro MC Poze do Rodo, preso por apologia ao crime, fez graves acusações contra a Polícia Civil do Rio de Janeiro, alegando o desaparecimento de joias apreendidas durante uma operação policial na residência do casal.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Viviane expressou indignação com a suposta falta de transparência na condução da operação, questionando o paradeiro das joias apreendidas: “Achou o ouro, acabou a operação? Estranho, né!? E quero saber por que os ouros que sumiram não apareceram.”

A influenciadora também relatou que, durante a ação policial, os agentes teriam impedido que ela trocasse de roupa ou pegasse uma de suas filhas no colo, descrevendo a situação como “humilhante, desumana e cruel”.

MC Poze do Rodo, cujo nome real é Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, é investigado por apologia ao crime e suposta ligação com a facção criminosa Comando Vermelho. Na última semana, o funkeiro foi preso temporariamente por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com base em evidências que apontam para uma “relação sólida” entre o artista e integrantes do Comando Vermelho (CV).

Até o momento, a Polícia Civil do Rio de Janeiro não se pronunciou oficialmente sobre as acusações feitas por Viviane Noronha.