Em visita à Interpol, Lula foge da polêmica sobre Zambelli

Nice — Em visita à sede da Interpol nesta segunda-feira (9/6), o presidente Lula evitou comentar sobre a inclusão da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) na lista de difusão vermelha da organização.

O petista não tocou no assunto durante discurso que fez no evento. No final da visita, ele conversou rapidamente com jornalistas, mas, ao ser questionado sobre o caso de Zambelli, encerrou a entrevista sem responder.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Reprodução 2 de 4

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 3 de 4

Lula em Paris

Ricardo Stuckert / PR 4 de 4

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

Segundo integrantes da comitiva de ministros e parlamentares que acompanharam o chefe do Palácio do Planalto na viagem à França, Lula também teria ignorado o assunto nos bastidores.

Leia também

O petista visitou a sede da Interpol quatro dias após Zambelli ser incluída na lista de difusão vermelha, que traz os nomes de pessoas com ordem de prisão em aberto, como é o caso da deputada bolsonarista.

Lula na França

Lula está na França desde a quarta-feira (4/6). Nos primeiros dias, ele cumpriu agenda em Paris, onde participou de agendas com o presidente francês, Emmanuel Macron.

O petista também recebeu o título de Doutor Honoris Causa na Universidade de Paris e foi homenageado pela Academia de Paris. Lula ainda participou de agendas na prefeitura da cidade e deu coletiva de imprensa.

A visita à sede Interpol, na cidade de Lyon, foi a última agenda do chefe do Planalto na França. A previsão é de que o presidente desembarque em Brasília ainda na noite desta segunda-feira.