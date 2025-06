Emagrecimento: veja como o açúcar dificulta a perda de peso

O açúcar está amplamente presente no cardápio diário dos brasileiros, especialmente em produtos industrializados como refrigerantes, bolos, biscoitos e molhos prontos. O consumo frequente e excessivo desses alimentos pode trazer prejuízos à saúde, já que eles oferecem muitas calorias e poucos nutrientes. Esse hábito alimentar tem relação direta com o crescimento da obesidade, que afeta milhões de pessoas no mundo.

Um dos motivos para isso é o efeito que o açúcar exerce sobre o cérebro. Estudos indicam que ele ativa os centros de recompensa de maneira semelhante a substâncias como nicotina e cocaína, criando um ciclo de dependência que estimula um consumo cada vez maior. Um levantamento conduzido pela Universidade de Princeton demonstrou que ratos alimentados com açúcar apresentaram sintomas de abstinência, como ansiedade e tremores, sugerindo que o mesmo pode ocorrer com humanos.

