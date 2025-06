Embaixada do Brasil em Berlim faz publicação homenageando Rio Branco: “Rica história”

O consulado é embaixada brasileira em Berlin publicou em suas redes oficiais na última sexta-feira fotos exaltando a capital do Acre, Rio Branco.

A ação faz parte de uma série de divulgação dos estados da região Norte do Brasil, sobre a Semana da Amazônia 2025 (Amazon Week 2025), que ocorre neste mês no pais e em Bruxelas e Paris.

A iniciativa destaca o papel essencial da maior floresta tropical do mundo na manutenção do equilíbrio climático global, na preservação da biodiversidade e no fomento do desenvolvimento sustentável.

Na publicação sobre Rio Branco, que possui imagens feitas pelo fotógrafo Marco Vicentti, a embaixada afirma que a capital localizada no coração da Amazônia, oferece trilhas ecológicas, vivências indígenas, turismo histórico-cultural e de contemplação.

“Parques e monumentos históricos encantam os visitantes, que têm a oportunidade de conhecer a rica história acreana. O Palácio Rio Branco, símbolo arquitetônico e cultural, o Parque Zoobotânico, que abriga espécies da fauna e flora amazônica, e o Mercado Velho, um ponto de encontro popular onde se pode experimentar a culinária local e adquirir artesanato, fazem da capital um destino ideal para quem busca uma experiência autêntica na Amazônia”, destaca.