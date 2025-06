embaixador-da-palestina-diz-contar-com-“sabedoria”-de-lula-sobre-gaza

O embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, disse contar com a “sabedoria” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos esforços internacionais para que a guerra na Faixa de Gaza chegue ao fim. A declaração do diplomata aconteceu nesta terça-feira (3/5), durante evento em comemoração aos 80 anos da fundação da Liga dos Estados Árabes.

Ao Metrópoles, Alzeben afirmou que o governo brasileiro tem dado “todo o seu apoio à paz e ao direito internacional” e disse que o povo palestino continua contando com o Brasil como um país amigo.

“Confiamos que a diplomacia brasileira e a sabedoria do senhor presidente Lula vão dar certo para encontrar um caminho a mais, um passo a mais, para pôr fim a este genocídio, para a reconstrução da Faixa de Gaza e da paz”, afirmou o embaixador.

A manifestação de Alzeben surge em meio a críticas recentes de Lula contra Israel – que se acumulam desde o início do terceiro mandato presidencial do petista. No último fim de semana, o presidente brasileiro voltou a chamar de “genocídio” as ações israelenses em território palestino.

Depois de meses de silêncio, a diplomacia israelense se pronunciou sobre os posicionamentos do governo brasileiro sobre o conflito. Por meio de nota, a embaixada de Israel no Brasil disse ser importante “não se deixar levar pela propaganda e notícias falsas da organização terrorista Hamas”. Cujo objetivo, segundo a representação diplomática, seria “alimentar o antissemitismo no mundo”.

Enquanto diplomatas da Liga Árabe se reuniam em Brasília, Lula falou com jornalistas no Palácio do Planalto. No evento, o líder brasileiro foi questionado sobre a manifestação da embaixada israelense no Brasil. Como resposta, o presidente classificou as acusações de antissemitismo como “vitimismo” por parte de Israel.

