Embaixador da Rússia: Condenamos ação irresponsável dos EUA de atacar o Irã

Durante reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) neste domingo (22), o embaixador russo Vasily Nebenzya condenou veementemente o ataque dos Estados Unidos a instalações nucleares iranianas.

Nebenzya classificou a ação como “irresponsável, perigosa e provocativa” contra um Estado soberano membro das Nações Unidas.

Segundo o embaixador, no sábado (21), os Estados Unidos, em cooperação com a Força Aérea Israelense, realizaram ataques a três locais nucleares no Irã que estavam sob monitoramento da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Nebenzya acusou Washington de demonstrar “desprezo completo pela comunidade internacional”.

Preocupações com segurança nuclear

O diplomata russo expressou sérias preocupações sobre as possíveis repercussões do ataque, citando alertas recentes do diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, sobre os riscos de ataques a infraestruturas nucleares. Nebenzya argumentou que os Estados Unidos ignoraram as potenciais consequências radiológicas e a ameaça às vidas de civis na região.

A Rússia acusou os Estados Unidos de violar a Carta da ONU, resoluções do Conselho de Segurança e o Tratado de Não Proliferação Nuclear. O embaixador russo também criticou a falta de condenação por parte de outros membros do Conselho, chamando a situação de “teatro de absurdos”.

Pedido de ação do Conselho de Segurança

Nebenzya instou o Conselho de Segurança a tomar medidas concretas, afirmando que a Rússia, China e Paquistão prepararam uma proposta de resolução que inclui um pedido de cessar-fogo imediato e a busca de uma solução diplomática para o programa nuclear iraniano.

O embaixador russo alertou que, sem uma ação do Conselho, uma escalada do conflito seria inevitável, potencialmente levando a uma situação sem precedentes para a segurança internacional e até mesmo a um possível desastre nuclear.