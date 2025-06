Eminem processa a Meta em R$ 616 milhões; entenda

Eminem entrou com uma ação por direitos autorais contra a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp. No entanto, o que mais chama atenção no processo, protocolado no dia 30 de maio, é o valor pedido pelo rapper: US$ 109,35 milhões (cerca de 616,7 milhões na cotação atual).

De acordo com o E! News, a editora que mantém os direitos do cantor, a Eight Mile Style, acusa a Meta de violar os direitos autorais da música do cantor. Ao todo, Eminem alega que a empresa usou, indevidamente, 243 músicas de seu catálogo por meio do ‘armazenamento, reprodução e exploração não autorizadas’.

A ação descreve, ainda, recursos dos aplicativos da companhia, como os áudios originais e reels, que “permitem e incentivam seus usuários a roubar” as músicas para utilização em conteúdos “sem a devida atribuição ou licença” de Eminem.

O rapper deseja ser indenizado por “diminuição do valor dos direitos autorais devido ao roubo dos réus, lucros cessantes e lucros dos réus atribuíveis à violação”. O valor pedido é de US$ 150 mil (cerca de R$ 846 mil) para cada uma das 243 músicas utilizadas nas redes sociais da Meta, totalizando US$ 109,35 milhões (cerca de R$ 616,7 milhões).