Empresário acreano leva bandeira do estado para estreia do Flamengo no Mundial de Clubes nos EUA

O empresário Luiz Carlos Lima de Araújo, conhecido como Luiz Wially, está em Filadélfia, nos Estados Unidos, para acompanhar de perto a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA 2025. A partida contra o Espérance, da Tunísia, acontece nesta segunda-feira (16), às 18h (horário do Acre), no Lincoln Financial Field, com transmissão pela DAZN.

Antes do início do jogo, o empresário concedeu entrevista à ESPN, exibindo com orgulho a bandeira do Acre — um símbolo da torcida acreana que agora se faz presente em solo norte-americano. Acompanhado da esposa e do filho, Luiz destacou a emoção de representar Cruzeiro do Sul e todo o estado em um evento de magnitude global. A expectativa é de assistir à partida diretamente no estádio, embalado pela paixão rubro-negra.

✅ Detalhes do jogo:

Data e horário: Segunda-feira, 16 de junho, às 18h (Acre) / 22h (Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia – capacidade para cerca de 69 mil torcedores, com gramado adaptado aos padrões da FIFA

Grupo D: Flamengo, Espérance (Tunísia), Chelsea (Inglaterra) e Los Angeles FC (EUA)

🏆 Contexto das equipes:

O Flamengo, comandado por Filipe Luís, chega ao torneio embalado pela liderança no Campeonato Brasileiro e reforçado com contratações como Jorginho. A equipe aposta na mobilidade ofensiva, com destaques como Bruno Henrique, De Arrascaeta e Gerson.

O Espérance, por sua vez, chega com moral após conquistar a liga e a copa nacionais na Tunísia, embora tenha sido eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões da África.

🔥 Torcida além do estádio:

Durante a entrevista à ESPN, Luiz Wially declarou:

“Trazer a bandeira do Acre até aqui é simbolizar que nossa torcida acompanha o Flamengo em qualquer lugar do mundo.”

Ele destacou o orgulho de ver o filho vibrando e representando Cruzeiro do Sul em um palco esportivo de alcance global.

⚽ Próximos compromissos do Flamengo no Mundial:

Flamengo x Chelsea: Sexta (20/06), às 15h (horário de Brasília), na Filadélfia

Flamengo x Los Angeles FC: Terça (24/06), em Orlando

Caso se classifique em primeiro ou segundo no grupo, o Flamengo seguirá para as oitavas de final, com confronto marcado para o fim de junho.