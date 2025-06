Empresário é preso em flagrante por venda clandestina de combustível em galpão na BR-364

Um esquema ilegal de comercialização de combustível foi desarticulado na manhã de quarta-feira (18) durante uma operação de fiscalização no Residencial Santo Afonso, localizado às margens da BR-364, sentido Rondônia. A ação, coordenada pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Ministério Público do Acre (MPAC), contou com a participação de diversos órgãos, como a Delegacia de Combate à Evasão Fiscal (DECOF), Procon, Secretaria de Estado da Fazenda, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

Durante a operação, que durou cerca de duas horas, as equipes identificaram que uma empresa instalada em um galpão da região estava comercializando óleo diesel de forma clandestina. No local, foi encontrado um tanque com capacidade para 12 mil litros de combustível, armazenado sem qualquer medida de segurança adequada. Além disso, a empresa realizava atividades de soldagem elétrica e com gás GLP no mesmo ambiente, aumentando significativamente os riscos de acidentes, inclusive para moradores próximos.

O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante pelos agentes da DECOF. Ele deve responder pelo crime de armazenar e vender combustível sem autorização legal, o nome do empresário não foi divulgado pelas autoridades. Além da prisão, a Prefeitura de Rio Branco aplicou uma multa de aproximadamente R$ 30 mil ao estabelecimento, por operar em área inadequada para esse tipo de atividade. A empresa também teve suas atividades interditadas imediatamente.